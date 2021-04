Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Ergänzung zur Pressemitteilung "Schwerte - Nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen seit Sonntag: Polizei nimmt 15-Jährigen fest"

Schwerte (ots)

Wie heute bereits berichtet, hat die Polizei am Montagabend (26.04.2021) in Schwerte einen 15-Jährigen festgenommen. Der Beschuldigte steht im Verdacht, in den vergangenen Nächten an mehreren Fahrzeugaufbrüchen in der Ruhrstadt beteiligt gewesen zu sein. Drei weitere jugendliche Tatverdächtige sind noch flüchtig.

Die Zahl der vollendeten und versuchten Fahrzeugaufbrüche in Schwerte, die seit Sonntagabend (25.04.2021) angezeigt worden sind, hat sich im Laufe des Dienstagmorgen (27.04.2021) von neun auf elf erhöht. Betroffen sind die Straßen Am Ufer, Wittfeldweg, Dieckerhofsweg, Von-Borries-Weg, Lichtendorfer Straße, Im Reiche des Wassers, Schützenstraße, Labuissierestraße und Am Hohenstein.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320.

