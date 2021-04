Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin - Polizei bittet dringend um Hinweise!

Unna (ots)

Seit Montagmorgen (26.04.2021) wird eine 87-jährige Seniorin aus Unna vermisst. Die nicht orientierte und demente Frau hat gegen 9 Uhr ihre Senioreneinrichtung an der Friedrich-Ebert-Straße verlassen und ist seit dem unbekannten Aufenthaltes. Da sie auf Medikamente angewiesen ist, kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, untersetzt und mit einem beigen T-Shirt mit Blumenmuster bekleidet. Darüber soll sie ein Unterhemd tragen. Zur Fortbewegung benutzt die Seniorin eine gelbe Gehhilfe.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild der Vermissten: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/unna-vermisste-seniorin

Wer hat die Frau gesehen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303 921 3120 oder 921 0 oder über den Notruf 110 an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell