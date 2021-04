Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwerte (ots)

Ein 25-jähriger Herner ist am Sonntag (25.04.2021) bei einem Verkehrsunfall in Schwerte schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer beabsichtigte gegen 17.25 Uhr, den Kreuzungsbereich Bürenbruch in Richtung Michaelisweg zu überqueren. Dabei missachtete er laut Zeugenaussagen die Vorfahrt einer von links kommenden 73-Jährigen aus Nachrodt-Wiblingwerde, die in Richtung Schwerte unterwegs war - im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, durch den der Motorradfahrer durch die Luft geschleudert wurde. Auf dem Pkw-Dach der Frau blieb er schwer verletzt liegen. Mit einem Rettungswagen wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die 73-Jährige gab an, unverletzt zu sein. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 6000 Euro.

