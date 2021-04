Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfallflucht - Mit Bahnschranke auf dem Dach Durchfahrt des Zuges abgewartet

Unna (ots)

Am Samstag, 24.04.2021, gegen 14:10 Uhr, fuhr aus ungeklärter Ursache am Bahnübergang Afferder Weg ein silberner Kleinwagen trotz sich absenkender Schranke in den Gleisbereich hinein und wartete die Vorbeifahrt des Zuges mit der Schranke auf dem Dach ab. Nach gefahrlosem Passieren des Zuges und dem Öffnen der Schranke fuhr der Wagen, ohne die Polizei zu verständigen, in Richtung Unna davon. Ein auf der anderen Seite der Schranke wartender Zeuge konnte am Steuer eine Seniorin zwischen 60 und 80 Jahren erkennen. An dem flüchtigen Pkw muss ein Schaden auf dem Dach entstanden sein. Die Bahnschranke wies nur einen geringen Sachschaden auf. Nach Überprüfung der Funktionsfähigkeit konnte der Bahnverkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell