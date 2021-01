Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Praxis scheitert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in eine Zahnarztpraxis in der Annastraße einzudringen. Die Täter entfernten den Gitterrost eines Kellerfensters. Das Fenster selbst konnten sie jedoch nicht mehr öffnen, so dass es beim Einbruchsversuch blieb. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

