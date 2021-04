Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Kellerbrand im Mehrfamilienhaus - Brandursache noch ungeklärt

Schwerte (ots)

Nach einem Kellerbrand an der Bergischen Straße am Sonntagabend (25.04.2021) gegen 20.45 Uhr hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Hausbewohner mussten zur Brandzeit auf Grund der starken Rauchentwicklung mit Leitern über ihre jeweiligen Balkone gerettet werden. Insgesamt wurden 14 Personen leicht bis mittelschwer verletzt, elf von ihnen wurden in umliegenden Krankenhäusern untergebracht.

Zur Brandursache liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Der Brandort wird in den nächsten Tagen durch einen Sachverständigen untersucht werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell