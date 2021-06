Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Dienstag, 15. Juni 2021, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem in der Hermelinstraße geparkten PKW Hummer H3, das vordere und hintere Kennzeichen. Die entwendeten Kennzeichen lauten: CLP - YE 999. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnumer (0 44 98) 92 37 70 entgegen.

Saterland OT Ramsloh - Einbruch/Diebstahl von Lebensmitteln

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juni 2021, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 08.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Nelkenstraße ein und entwendeten diverse Getränke und Lebensmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (0 44 98) 923770 entgegen.

Bösel - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juni 2021, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem in der Friesoyther Straße abgestellten grauen PKW VW Passat das vordere und hintere Kennzeichen. Die entwendeten Kennzeichen lauten: CLP - JS 277. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Bösel - Diebstahl eines GPS-Empfangsgerätes

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juni 2021, 21.15 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Friesoyther Straße das GPS-Empfangsgerät Trimbel AG 372. eines Vorführ-Mähdreschers New Holland FR 550. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

Bösel - gemeinschädliche Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 21. Mai 2021, 21.15 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 07.30 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter den Geräteschuppen vom Schulhof der St.-Marien-Schule um. Der Schuppen wurde hierdurch in seiner Statik derart beschädigt, dass es sich um einen Totalschaden handelt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bösel unter der Telefonnummer (0 44 94) 92 26 20 entgegen.

