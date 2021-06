Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Radfahrer

Am Mittwoch, 16. Juni 2021, gegen 16.35 Uhr, kam in der Molkereistraße ein 39-jähriger Fahrradfahrer aus Sedelsberg zu Fall und verletzte sich leicht. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbacht. Dort wurde ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Friesoythe mit einem Kleinkraftrad die Ellerbrocker Straße mit einer Geschwindigkeit von 43 km/h, obwohl er lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

