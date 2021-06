Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Brand einer Ballenwickelpresse

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, gegen 12.15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf einer Grünfläche in der Hammeler Straße eine sog. Presswickelkombination in Brand, während das auf der Wiese befindliche Heu zu Rundballen verarbeitet und in Folie gewickelt wurde. Der Fahrer der Zugmaschine, ein 22-jähriger Mann aus Peheim, bemerkte zunächst eine leichte Rauchentwicklung. Er verständigte die Feuerwehr und kuppelte die Zugmaschine von der Arbeitsmaschine ab. Ein ebenfalls auf dieser Fläche arbeitender 28-jähriger Mann aus Lindern ließ sich von Zuhause mehrere Feuerlöscher bringen. Das Feuer konnte mit den Feuerlöschern gelöscht werden, bevor die Feuerwehr eintraf. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Löningen - Motorbrand einer landwirtschaftlichen Zugmaschine

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, gegen 20.05 Uhr, geriet in der Dustfelder Straße im Zuge von Mäharbeiten der Motor einer landwirtschaftlichen Zugmaschine eines 66-jährigen Mannes aus Löningen in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen (3 Einsatzfahrzeuge, 15 Kameraden) gelöscht werden, bevor die Flammen auf das angrenzende Feld übergreifen konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt 5000 Euro.

Cloppenburg OT Emstekerfeld - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juni 2021, 21.00 Uhr, und Mittwoch, 16. Juni 2021, 16.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Brookweg die Windschutzscheibe und die Beifahrerseite des grauen PKW Audi A6 eines 26-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, um 18.35 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher aus Werlte mit seinem Kleinkraftrad die Tabbenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, kam es gegen 12.00 Uhr in der August-Wibbelt-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht: Ein 66-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Pkw die Augustin-Wibbelt-Straße in Cloppenburg. Dabei kam ihm ein Radfahrer auf der Straße entgegen, welcher teilweise Schlangenlinien fuhr. Als der 66-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste, um den Radfahrer vorbeifahren zu lassen, fuhr dieser frontal gegen den Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro Während der Fahrzeugführer die Polizei alarmierte, floh der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - südländisch, - ca. 30 Jahre alt, - sehr schlank, beinahe mager, - schwarzes, mittellanges Haar (ca. 10 cm), - Bart etwas länger als ein Dreitagebart, - schwarzes Hemd, schwarze Hose, schwarze Schuhe, - Sonnenbrille.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 16. Juni 2021, zwischen 06.40 und 15.15 Uhr, befand sich der blaue Pkw VW Polo einer 23-jährigen Frau aus Friesoythe ordnungsgemäß abgestellt in einer Parklücke auf dem Parkplatz einer Firma in der Wilhelm-Bunsen-Straße. Als die Frau nachmittags zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieser an der Fahrerseite vorne linker Kotflügel, Fahrertür und Außenspiegel von einem bislang unbekannten Beteiligten beschädigt worden war. Die Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

