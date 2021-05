Feuerwehr Essen

FW-E: Brand auf Schrottplatz - keine Verletzten

Essen-Bochold, Hövelstraße, 12.05.2021, 15:55 Uhr (ots)

Über Telefon wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen am Nachmittag ein Brand auf einem Schrottplatz an der Hövelstraße gemeldet. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Meldung bereits auf der Anfahrt bestätigen. Auf dem Gelände eines Schrottplatzes brannte es auf einer Fläche von ca. 10m x 10m. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Umgehend wurde eine Brandbekämpfung von zwei Seiten über zwei Drehleitern eingeleitet. Zeitgleich wurde ein C-Rohr vorgenommen. Noch in der Anfangsphase ließ der Einsatzleiter einen Schaumcontainer nachalarmieren. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Mit zwei betriebseigenen Baggern wurde der Schrotthaufen abgetragen und mit zwei C-Rohren weiter abgelöscht. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund 2,5 Stunden im Einsatz. Die Hövelstraße war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Gegen 20:15 Uhr erfolgt eine Brandnachschau. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ML)

