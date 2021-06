Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Ergänzung zur weiteren Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, kam es um 09.40 Uhr auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-jähriger Mann aus Diepholz und ein 57-jähriger Mann aus Emstek befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren PKWs die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Im Streckenverlauf wollte der 57-Jährige mit seinem PKW-/Anhängergespann nach nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbiegen. Der 42-Jährige setzte in dieser Situation mit seinem roten PKW Daimler Benz mit Diepholzer Kennzeichen (DH) zum Überholen an. Als der 57-Jährige den Abbiegevorgang einleitete, kam es zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9500 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Da der Unfallhergang von den Unfallbeteiligten unterschiedlich geschildert wurde, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Cappeln in Verbindung zu setzen.

