Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum: Fr., 20.11.2020, 12:00 Uhr - Sa., 21.11.2020, 12:00 Uhr

GoslarGoslar (ots)

Farbschmierereien auf Spielplatz in Vienenburg

In der vergangenen Woche beschädigten bislang unbekannte Täter einen Kletterturm auf dem Spielplatz "An der Knickwiese" im Goslarer Ortsteil Vienenburg. Die Täter brachten mit Farbe u.a. auf die Holzbalken Hakenkreuze auf. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

Diebstahl eines Kaugummiautomaten

In der Nacht vom 18.11.2020 auf den 19.11.2020 entwendeten unbekannte Täter den am Gartenzaun zum Grundstück Radaustraße 27 in Bad Harzburg angebrachten Kaugummiautomaten. Hierbei entwendeten die Täter auch gleich zwei Zaunlatten des hölzernen Zaunes. Der entstandene Schaden wird mit mehreren Hundert Euro beziffert. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.

i.A. Carl, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell