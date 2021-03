Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior bleibt unbeirrbar - Betrugsversuch scheitert

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (19.03.), gegen 16:25 Uhr, erhielt ein Senior in Grevenbroich-Neuenhausen einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der ihn informierte, sein Sohn sei in einen Unfall verwickelt und müsse nun eine hohe Geldsumme bezahlen. Der 85-Jährige sagte, dass er seinen Sohn direkt anrufen wolle, wurde jedoch belehrt, dass das derzeit nicht möglich sein. Daraufhin teilte der Senior dem Anrufer mit, dass er dann nunmehr zur nächsten Polizeiwache gehen wolle, um den Sachverhalt zu klären, und legte auf. Sein Vorhaben setzte er sogleich in die Tat um und erstattete anschließend gleich Anzeige bei der Polizei.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Fall scheiterten die Betrüger, weil der Senior völlig zu Recht über eine selbständige Kontaktaufnahme zum Sohn beziehungsweise zur Polizei den Sachverhalt verifizieren wollte.

Geben Sie Betrügern keine Chance! Kommt Ihnen ein Anruf komisch vor, legen Sie auf. Geben Sie keinesfalls persönliche Daten preis und gehen Sie auf keinerlei Forderungen ein. Rufen Sie die 110 und wählen Sie diese vor allem selbst!

Weitere Tipps sowie Infos zu den Maschen der Betrüger finden Sie auch im Netz: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/klueger-gegen-betrueger-gemeinsam-gegen-trickbetrueger-im-einsatz

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell