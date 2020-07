Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Hausbewohner überraschten Einbrecher

Kerken (ots)

Am Samstagmorgen, 25.07.2020 um 04:30 Uhr gelangte ein unbekannter Täter durch ein offen stehendes Fenster in das Schlafzimmer eines Einfamilienhauses an der Dorfstraße. Zuvor hatte er ein vor dem Fenster angebrachtes Fliegengitter entfernt. Die 59 jährige Hauseigentümerin die gemeinsam mit ihrem 67 jährigen Ehemann im Bett schlief, wachte aufgrund eines Geräusches auf und sah den Einbrecher im Schlafzimmer stehen. Die Hauseigentümerin schrie laut auf, woraufhin der unbekannte Täter durch den Hauseingang in unbekannte Richtung flüchtete. Der Einbrecher war dunkel gekleidet, ca 170 cm groß und hatte das Gesicht verdeckt. Entwendet wurden zwei Handys sowie zwei Geldbörsen mit diversen Ausweispapieren, Karten und Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon: 02831-1250

