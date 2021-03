Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kiosk - Wer kann Hinweise geben?

Neuss-Weissenberg (ots)

Freitagmorgen (19.03.), gegen 05:55 Uhr, kam es zu einem Kioskeinbruch an der Straße "Neusser Weyhe". Ein Unbekannter schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Der Einbrecher wird als "schlank" beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Wollmütze getragen haben. Vermutlich zum Abtransport der noch im Detail unbekannten Beute führte er eine Tasche oder einen Rucksack mit. Eine Zeugin beobachtete, wie der Täter beim Verlassen des Kiosks in eine Glasscherbe fiel. Dabei könnte sich der Unbekannte verletzt haben.

Die Polizei fragt deshalb: Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben oder hat einen Verletzten im Bereich Neusser Weyhe und Weißenberger Weg beobachtet? Wer hat sonst verdächtige Beobachtungen gemacht, beispielsweise weil ihm unter dubiosen Umständen Zigaretten oder andere Tabakwaren angeboten wurden? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

