Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Grevenbroich-Südstadt (ots)

Donnerstagnacht (18.03.), gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Kolpingstraße. Ein mit Sturmhaube maskierter Täter gelangte über den Hintereingang in den Verkaufsraum. Er bedrohte den Angestellten unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Öffnung der Kasse und die Herausgabe des Bargeldes. Nach der Tat flüchtete der Maskierte dann zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich, circa 180 Zentimeter groß, mit normaler Statur und heller Augenfarbe beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und einen grauen oder olivfarbenen Beutel mitgeführt haben. Während der Tat trug der Unbekannte zudem eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent und hielt die Waffe in seiner rechten Hand. Zeugen, welche Hinweise auf die beschriebene Personen geben können oder in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

