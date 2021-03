Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Neuss (ots)

Am Mittwoch (17.03.), kurz nach 22 Uhr, verständigte ein 40-jähriger Neusser die Polizei und gab an, Opfer eines Raubes geworden zu sein. Er sei soeben an der Kreuzung Blücherstraße / Heerdter Straße von drei Männern angesprochen worden. Diese hätten nach Feuer gefragt. Dann habe einer aus dem Trio ihn geschubst und ihm seine Gürteltasche aus der Hand gerissen. Unmittelbar danach seien die drei Personen in Richtung des Spielplatzes Blücherstraße geflüchtet.

Der Neusser konnte zu dem Trio nur angeben, dass es sich um Männer im geschätzten Alter von 25 bis 35 Jahren, mit einer Größe zwischen 175 bis 185 Zentimetern und von "südländischem Erscheinungsbild" handelte. Alle trugen schwarze Pullover mit Kapuzen.

Eine Fahndung nach den Räubern verlief in der Nacht ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ermittlungsdienliche Hinweise geben können (Telefon 02131 300-0).

