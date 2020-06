Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf - Täter bei Einbruch überrascht

Quendorf (ots)

Am Montagmittag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus an der Waldstraße eingedrungen. Er wurde dort auf frischer Tat beim Durchwühlen von Schubladen von der Hausbewohnerin angetroffen und flüchtete zunächst zu Fuß in Richtung der Straße. Laut weiterer Zeugenaussagen wurde kurz darauf ein vermutlich niederländischer, grauer Pkw der Marke Opel, Modell Corsa, mit auffällig hoher Geschwindigkeit auf der Waldstraße in Richtung Bentheimer Wald beobachtet. Die Nutzer dieses Pkw hatten zuvor auch andere Höfe in Quendorf angefahren und waren dort verdächtig aufgetreten. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

