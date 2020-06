Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Starkregen sorgte für zahlreiche Unfälle auf nordhessischen Autobahnen und Überschwemmungen in Nieste

Kassel (ots)

Nordhessen: Der Starkregen sorgte am gestrigen Sonntagabend für zahlreiche Unfälle auf nordhessischen Autobahnen. Innerhalb von fünf Stunden mussten die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal zu elf Unfällen mit insgesamt 16 beteiligten Fahrzeugen ausrücken. Glücklicherweise blieb es überwiegend bei Blechschäden. Nur drei Menschen wurden leicht verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt knapp 130.000 Euro. Elf Autos mussten abgeschleppt werden. In der Nacht sorgte der anhaltende Regen dann für Überschwemmungen in Nieste im Landkreis Kassel. In dem Ort mussten einige Straßen für den Verkehr gesperrt werden. Mehrere Gebäude, darunter ein Einkaufsmarkt und eine Bankfiliale, waren ebenfalls betroffen.

Unfälle auf allen drei Autobahnen

Bei den elf Unfällen, die sich zwischenzeitlich beinahe im Minutentakt auf nordhessischen Autobahnen ereigneten, handelte es sich überwiegend um Alleinunfälle, bei denen Autofahrer von der nassen Fahrbahn abkamen und gegen die Leitplanke schleuderten. Zunächst hatte eine 40 Jahre alte Frau aus Edermünde um 16:45 Uhr auf der A 49 zwischen Neuental und Borken die Kontrolle über ihren Opel verloren und war gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Auto war ein Schaden von ca. 12.000 Euro entstanden. Bis 21:10 Uhr folgten zehn weitere Unfälle auf den Autobahnen 7, 44 und 49. In vier dieser Fälle handelte es sich um Auffahrunfälle, die sich auf den regennassen Fahrbahnen und während stark beeinträchtigter Sicht ereigneten. Auf der A7 zwischen Melsungen und Guxhagen war gegen 17:10 Uhr bei einem solchen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen eine Neunjährige aus Böblingen im Auto ihrer Eltern leicht verletzt worden. Ebenfalls bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 7 wurden gegen 18:15 Uhr am Dreieck Kassel-Süd zwei 38 und 42 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Osnabrück leicht verletzt, ohne dass für sie nach eigenem Bekunden jedoch eine medizinische Erstversorgung vonnöten war. Der letzte der elf wetterbedingten Unfälle am gestrigen Abend ereignete sich dann gegen 21.10 Uhr auf der A 44 in Richtung Dortmund. Zwischen Breuna und Warburg war ein VW bei starkem Regen von der nassen Fahrbahn abgekommen und in die rechte Schutzplanke gekracht. Der 38 Jahre alte Fahrer aus Nordhorn in Niedersachsen blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Arteon und der Leitplanke war ein Schaden von insgesamt rund 17.000 Euro entstanden.

Geschäfte in Nieste vollgelaufen

Gegen 2:15 Uhr in der Nacht zum heutigen Montag wurde die Kasseler Polizei dann wegen ausgelöster Einbruchsalarmanlagen nach Nieste im Landkreis Kassel gerufen. Wie sich den Beamten des zuständigen Polizeireviers Ost vor Ort herausstellen sollte, waren dafür Naturgewalten in Form von Wassermassen verantwortlich. Unter anderem ein Einkaufsmarkt und eine Bankfiliale in der Kaufunger Straße waren stark betroffen. In dem Markt soll das Wasser hüfthoch gestanden haben. Mehrere Straßen in dem Ort, insbesondere die Kaufunger Straße sowie die Straßen "Dreschplatz", "An der Blankschmiede" und "Rosenweg" mussten vorübergehend wegen Überschwemmungen für den Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert und begann in der Nacht ihren Einsatz.

