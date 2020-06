Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lebloser Mann in Leiselsee gefunden: Todesumstände noch ungeklärt; Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Im Leiselsee in Baunatal ist am heutigen Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr eine leblose Person entdeckt worden. Die von einem Passanten alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten einen Mann aus dem Wasser bergen, ein Notarzt leider aber nur noch dessen Tod feststellen. Bei dem Verstorbenen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 62 Jahre alten Mann aus Baunatal. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit noch ungeklärt. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo sind vor Ort und haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

