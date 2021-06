Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Kupferkabel

Zwischen Samstag, 26. Juni 2021, 14.40 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 06.05 Uhr kam es im Roevenkamp zum Diebstahl von Kupferkabel. Bislang unbekannte Täter brachen einen Lagerbereich einer Firma auf und entwendeten aus diesem eine Kabeltrommel mit etwa 200m Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Samstag, 26. Juni 2021, 11.00 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 08.00 Uhr kam es in der Boschstraße zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten zahlreiche Druckerpatronen, Drucker und weiteres Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 25. Juni 2021, 18.00 Uhr und Montag, 28. Juni 2021, 07.30 Uhr kam es an einer Sporthalle in der Ringstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte den Bereich der Umkleide mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell