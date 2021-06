Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl eines Motorrollers

Zwischen Samstag, 26. Juni 2021, 12.00 Uhr und Sonntag, 27. Juni 2021, 09.00 Uhr kam es in der Harmann-Wessel-Straße am Hartenbergsee zu seinem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen Motorroller mit dem blauen Versicherungskennzeichen 929LRH. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Holdorf - Diebstahl aus Sattelauflieger

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kam es zwischen 04.00 und 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohofes in der Straße Zum Hansa-Center zu einem schweren Diebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen die Türen eines Sattelaufliegers auf und entwendeten aus diesem diverse Kartons mit Sportschuhen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Holdorf - Brand eines Carports

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kam es gegen 14.27 Uhr im Erlengrund aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand. Das Feuer brach zunächst im Bereich einer Mülltonne aus und griff anschließend auf ein Carport über, in dem sich ein Pkw befand. Das Carport und das Auto wurden hierdurch vollständig zerstört. Außerdem wurde der Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses beschädigt. Die Feuerwehren Holdorf, Damme und Fladderlohausen rückten mit 13 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften aus und konnten das Feuer löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 27. Juni 2021, wurde gegen 20.01 Uhr auf dem Falkenweg ein 26-jähriger Roller-Fahrer aus Lohne kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kam es gegen 15.45 Uhr an der Einmündung der Münsterstraße zur Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne wollte von der Münsterstraße auf die Lohner Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 16-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta, die die Lohner Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 16-Jährige schwer verletzt worden ist. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kam es gegen 18.16 Uhr an der Einmündung der Straße Am Sportplatz zur Huntestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer aus Goldenstedt wollte von der Straße Am Rennplatz auf die Huntestraße auffahren. Hierbei übersah er einen 36-jährigen Transporter-Fahrer aus Georgien und dessen 26 und 49 Jahre alten Mitfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Goldenstedter, sowie zwei die beiden Mitfahrer im Transporter leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurden durch Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 14750 Euro geschätzt.

