POL-GM: 271020-875: E-Bike-Dieb beobachtet

Marienheide (ots)

Mit einem gestohlenen E-Bike konnte am Montagnachmittag (26. Oktober) ein Dieb in Marienheide-Winkel flüchten. Gegen 15.25 Uhr begab sich ein in schwarz gekleideter Mann auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum Winkeler Berg", wo er durch eine unverschlossene Tür in die Garage vordringen konnte. Dort nahm er sich ein grünes Cross-E-Bike und fuhr davon. Neben seiner schwarzen Kleidung trug der Täter eine Stoffmütze sowie eine Brille; zudem hatte er eine grüne Tasche dabei. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

