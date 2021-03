Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Polizei in Rheine zieht um kehrt damit zur Normalität zurück

Rheine (ots)

Die gut viermonatigen Sanierungsmaßnahmen im Erdgeschoss der Polizeiwache an der Hansaallee 10 sind abgeschlossen. Die umfangreichen Bauarbeiten waren notwendig geworden, weil durch einen im Verborgenen liegenden Wasserschaden viele Büroräume nicht zu benutzen waren. Damit der Wachbetrieb weiterhin gewährleistet werden konnte, wurden im hinteren Teil des Geländes Bürocontainer aufgestellt. Nach dem Abschluss der Arbeiten wurde nun am Freitag (26.03.) der Umzug zurück in die frisch renovierten Räume durch eine Umzugsfirma bewerkstelligt. Ab sofort ist für die Bürgerinnen und Bürger die Polizei wieder über den Haupteingang im Wachgebäude, Hansaallee 10, zu erreichen.

