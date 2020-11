Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-VaihingenStuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 30 Jahre alter Fahrradfahrer hat am Montagvormittag (02.11.2020) bei einem Unfall an der Heßbrühlstraße schwere Verletzungen erlitten. Ein 34-jähriger Lieferwagenfahrer war gegen 10.00 Uhr in der Heßbrühlstraße in Richtung Galileistraße unterwegs und beabsichtigte rückwärts in einen Betriebshof einzufahren. Der von hinten herannahende Fahrradfahrer wich dem rückwärtsfahrenden Fahrzeug aus, fuhr auf den Gehweg und prallte gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Radfahrer und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

