Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeugkontrollen am Wochenende

Stuttgart-StadtgebietStuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Wochenende (30.10. bis 01.11.2020) den Fahrzeugverkehr in der Stuttgarter Innenstadt überwacht. Bei einer Kontrollstelle am Pragfriedhof in Richtung Pragsattel führten die Beamten am Freitag Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr stellten sie insgesamt 17 Fahrer fest, die zu schnell unterwegs waren und sogar mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Auch am Samstagabend überprüften die Verkehrspolizisten zwischen 18.00 Uhr und 00.30 Uhr den Verkehr in der gesamten Innenstadt und stellten Verstöße fest. Insbesondere in der Stephanstraße mussten die Beamten vermehrt einschreiten, da vielen Verkehrsteilnehmern offenbar die geänderte Verkehrsführung nicht bekannt war. Die Polizisten überwachten die Situation vor Ort und führten mit den Autofahrern klärende Gespräche.

