Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Fahrraddiebe in Haft

Stuttgart-StadtgebietStuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (29.10.2020) und Freitag (30.10.2020) einen 38 Jahre alten Mann und seine 37-jährige Lebenspartnerin festgenommen, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Fahrräder gestohlen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Pärchens, das seit den Sommermonaten gemeinsam Diebstähle im Großraum Stuttgart begangen und sich durch den Wiederverkauf eine feste Einnahmequelle verschafft haben soll. Nach bisherigen Ermittlungen stehen beide im Verdacht, seit August in Stuttgart und Esslingen hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von etwa 7000 Euro gestohlen zu haben. Darüber hinaus kommen sie auch für weitere Diebstahlsdelikte in Betracht.

Am Donnerstag kontrollierten Beamte den polizeibekannten 38-Jährigen in der Stuttgarter Innenstadt und stellten fest, dass er wegen der Diebstahlstaten zur Festnahme ausgeschrieben war. Der syrische Staatsbürger wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Die Beamten nahmen anschließend auch seine 37-jährige Mittäterin fest. Ein Richter setzte bei einer Vorführung am Samstag (31.10.2020) auch den gegen die deutsche Staatsbürgerin bestehenden Haftbefehl in Vollzug. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten elektronische Speichermedien, die noch einer weiteren Auswertung bedürfen. Die gestohlenen Fahrräder konnten bislang nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell