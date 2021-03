Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sachbeschädigungen durch Graffitis, drei Tatverdächtige ermittelt

Ochtrup (ots)

Graffitis gehören heute zum Bild der Öffentlichkeit dazu. Nahezu jede freie Fläche an leicht zugänglichen Örtlichkeiten, sei es die Hausfassade, die Brücke oder die Lärmschutzwand an der Schnellstraße, wird mit mehr oder weniger kunstvollen Bildern oder Schriftzügen besprüht. Für den Hausbesitzer oder die Kommune sind Graffitis mehr als ärgerlich, denn nicht selten müssen sie tief in die Tasche greifen, um die Farbschmierereien zu entfernen. Die Täter agieren schnell und meistens in der dunklen Nacht, so dass sich deren Ergreifung schwierig darstellt. Umso erfreulicher ist es, dass es der Polizei bereits Anfang Februar 2021 gelang, einen 18 jährigen Ochtruper auf frischer Tat beim Besprühen einer Brückenwand im Stadtgebiet von Ochtrup festzunehmen. Eine Zeugin hatte hier den entscheidenden Hinweis gegeben. Ein weiterer 26jähriger Tatverdächtiger, ebenfalls aus Ochtrup, konnte nur wenige Tage später in Borghorst bei seiner "Arbeit" an einer Gebäudewand angetroffen werden. Im Verlauf der nachfolgenden umfangreichen Ermittlungen wurde nunmehr ein dritter 17jähriger Ochtruper ermittelt, der mit den beiden zuvor genannten Tatverdächtigten an den Tatorten war, aber beim Erscheinen der Polizei flüchten konnte. Die Bilder der drei Tatverdächtigen wurden mit Schriftzügen, sogenannten Tags versehen. Die Tatverdächtigen nutzten dabei Abkürzungen wie "Cane", "Canor", "Caner", "KESP", "KESPER" und "AXEL" Die Polizei sucht nur im Stadtgebiet von Ochtrup und der näheren Umgebung weitere Tatorte, die den selbsternannten Künstlern zuzuschreiben sind. Die Beamten gehen davon aus, dass eine Vielzahl der Sachbeschädigungen nicht angezeigt worden sein dürfte. Sie bittet deshalb betroffene Hausbesitzer, sich bei der Polizei in Ochtrup, unter der Telefonnummer 02553/93564155, zu melden.

