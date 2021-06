Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kam es gegen 23:18 Uhr im Kessener Weg zu einem Zimmerbrand. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Zimmer des Hauses ein Feuer aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Cloppenburg, die mit sechs Fahrzeugen und etwa 40 Einsatzkräften ausrückte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Haus verhindert werden. Der Sachschaden wird auf etwa 100000 Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt. Da das Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar ist, wurde die Bewohner im Alter von 21 bis 53 Jahren durch die Stadt Cloppenburg und Angehörige untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Molbergen - Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kam es gegen 12.14 Uhr auf der Peheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lübbecke geriet ins Straucheln und stürzte gegen einem am Radwegrand stehenden Baum. Hierdurch zog er sich schwere Kopfverletzungen zu, sodass er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern

Am Sonntag, 27. Juni 2021, kam es gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der Bahnhofsallee zum Vinner Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Löningen wollte von der Bahnhofsallee in den Vinner Weg abbiegen. Hierbei übersah er eine Gruppe von vier Fahrradfahrern, sodass es zum Zusammenstoß mit zwei von ihnen kam. Durch den Zusammenstoß wurden ein 14- und ein 16-jähriger Löninger leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell