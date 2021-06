Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe 25.-27.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Trunkenheitsfahrt

Ein 56-jähriger Saterländer steht in Verdacht, am Freitagabend, gegen 23.00 Uhr, seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt zu haben, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alcotest ergab eine AAK von 1,16 Promille. Es wurde Blut im Krankenhaus entnommen, der Führerschein beschlagnahmt.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es im Bereich des Kreisels Grüner Hof zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen Pkw-Führerin aus dem Saterland und einem 29-jährigen Radfahrer aus Friesoythe. Der Unfall passierte während eines Abbiegevorganges. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

Sedelsberg - Sachbeschädigungen an drei Pkw / Zeugenaufruf

In der Zeit zwischen Freitag, 23.09 Uhr und Samstag, 01.30 Uhr, wurden in der Hüllener Straße drei am Straßenrand abgestellte Pkw durch u.T. mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe zu melden ( Tel.: 04491-93160 ).

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 13.50 Uhr, wurde auf der Sedelsberger Straße ein Roller kontrolliert, welcher mit ca. 45 km / h im öffentlicher Verkehrsraum geführt wurde. Der 40-jährige Rollerfahrer aus Friesoythe konnte jedoch keine Fahrerlaubnis vorlegen, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

