Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 25.06.2021-26.06.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendiebstahl

Am Freitag gegen 13:10 Uhr kam es zu einem Diebstahl von Bekleidung bei einem Modegeschäft in der Mühlenstraße in Cloppenburg. Dort wurde Ware auf einem Ständer vor dem Geschäft ausgestellt. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit einem Fahrrad an dem Geschäft vorbei und entwendete Kurzarmhemden im Wert von schätzungsweise 300 Euro. Gegen 13:45 Uhr kam es zu einer gleichgelagerten Tat, wobei Damenhosen im Wert von 300 Euro von den Ständern gestohlen wurden. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein BMW, welcher an der Bremer Straße in Löningen geparkt war, durch unbekannte Täter im Bereich der Fahrertür zerkratzt. Den Schaden schätzen die Beamten auf ca. 200 Euro.

Cloppenburg - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Freitag gegen 23:30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 29-jährigen Cloppenburger auf dem Parkplatz des Sportclubs an der Sevelter Straße. Bei dem Beschuldigten konnte Marihuana gefunden werden, welches sichergestellt wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Handel Treibens mit BtM, da die Drogen in szenetypischer Verpackung und zudem noch Bargeld in typischer Stückelung sichergestellt werden konnte.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 00:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei einen 19-jährigen Cloppenburger, der mit seinem Audi S4 auf der Justus-von-Liebig-Straße in Emstek unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und zur Untersagung der Weiterfahrt der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Essen - Verkehrsunfall mit Kind

Am Freitag gegen 13:00 Uhr befuhr eine 39-jährige Essenerin mit einem Ford die Lange Straße in Essen in Fahrtrichtung Quakenbrücker Straße, als plötzlich ein 10-jähriges Kind aus Essen mit seinem Fahrrad die Fahrbahn von links nach rechts kreuzte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß kam das Kind zu Fall, wurde jedoch dem ersten Anschein nach nicht verletzt. Vorsorglich erfolgte eine Untersuchung im Krankenhaus. An PKW und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Essen - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag 06:30 Uhr und Freitag 20:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Feinkostbetriebes am Kartoffelweg in Essen. Vermutlich beschädigte ein Sattelzug beim Rangieren einen abgestellten Mercedes SLK. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise nicht die Polizei Essen unter Telefon 05434/924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell