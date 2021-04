Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kind angefahren - Polizei bittet Eltern um Kontaktaufnahme

Lennestadt (ots)

Am 09.04.2021 gegen 13:45 Uhr meldete sich eine 20-jährige Pkw-Fahrerin bei der Polizeiwache Lennestadt und gab an, dass sie gegen 12:45 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb des Krankenhauses in Lennestadt (Olper Straße) einen Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer hatte. Bei diesem soll es sich um einen ca. 145 cm großen Jungen, vermutlich ausländischer Herkunft mit schwarzen Haaren handeln, der mit einem grünen Fahrrad unterwegs gewesen ist. Der Junge wurde beim Rückwärtsfahren vom Pkw der Melderin touchiert und stürzte zu Boden. Er soll eine Schürfwunde an der Hand erlitten haben. Nach einem kurzen Gespräch habe der Junge angegeben, dass alles in Ordnung sei und habe seine Fahrt fortgesetzt. Da die Pkw-Fahrerin befürchtete, dass sich der Junge gegebenenfalls doch schwerer verletzt hat, suchte sie die Polizeidienststelle in Lennestadt auf. Zeugen des Vorfalls sowie die Eltern des Jungen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lennestadt unter 02723/9269-5200 oder mit dem Verkehrskommissariat Lennestadt (montags-freitags, 07:00 Uhr bis 15:30 Uhr) in Verbindung zu setzen.

