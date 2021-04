Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstandshandlung nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Wassertor" in Attendorn hat sich am Dienstag (6. April) gegen 22.15 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben eines Zeugen war ein PKW gegen einen geparkten LKW gefahren. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie eine 21-Jährige auf dem Fahrersitz des vermeintlich beteiligten Pkw fest. Auf dem Beifahrersitz saß ein 35-Jähriger. Zunächst gaben sie an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Als die Beamten sie auf den entstandenen Schaden an dem Wagen ansprachen, erklärte der 35-Jährige gefahren zu sein. Im Zuge der Befragung trennten die Beamten die Fahrerin und den Beifahrer, da der 35-Jährige verbal zunehmend aggressiver wurde. Beide machten auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Beobachtungen der Beamten, ein Drogenvortest wurde von den Pkw-Insassen abgelehnt. Da nicht eindeutig geklärt werden konnte, wer den Wagen führte, sollten die Insassen die Beamten zur Blutprobenentnahme zur Wache begleiten. Infolge des weiteren Einsatzgeschehens zeigte sich der 35-Jährige am Einsatzort und später auch auf der Polizeiwache weiter aggressiv. Er wehrte sich massiv gegen die Maßnahme und beleidigte die Polizisten. Schlussendlich verletzte er zwei Beamte. Sie verblieben jedoch dienstfähig. Die Polizisten schrieben Anzeigen.

