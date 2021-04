Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw kollidiert mit Baum - 20-Jähriger verletzt

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L687 ist am Mittwoch (7. März) gegen 0.55 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Insasse verletzt worden. Zunächst befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die Lenscheider Straße aus Richtung Sundern-Hagen in Richtung Finnentrop-Rönkhausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er infolge einer Unachtsamkeit mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach überfuhr er einen dort aufgestellten Leitpfosten und prallte schließlich gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde der 20-jährige Beifahrer verletzt. Er benötigte nach eigenen Angaben aber keine ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an dem Pkw.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell