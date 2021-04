Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall auf B 517

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten hat sich am Montag (5. April) gegen 20.30 Uhr auf der B 517 ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw eine Rechtskurve aus Richtung Welschen Ennest kommend in Richtung Kreuztal. Dabei kam sie auf schneeglatter Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Rettungswagen. Die 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam mit einem anderen Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Straße bis 23.30 Uhr voll gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, da das Fahrzeug der Unfallverursacherin zunächst Feuer fing und sie kurzfristig eingeklemmt war. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich. Zudem wurde eine Schutzplanke beschädigt.

