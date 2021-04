Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Keller von Mehrfamilienhaus

Attendorn (ots)

In der Zeit von Sonntag (4. April, 21 Uhr) bis Montag (5. April, 18.30 Uhr) sind Unbekannte in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Kölner Straße in Attendorn eingedrungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten sie ein Vorhängeschloss und verschafften sich so Zugang zu einem Kellerabteil. Dort entwendeten die Täter eine Kaffeemaschine sowie zwei Pappkartons mit Kissen, Decken, Gläsern sowie Besteck im Wert von über 100 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden an dem Schloss in Höhe von 20 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

