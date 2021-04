Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person

Attendorn (ots)

Am Samstag, 03.04.2021, gegen 11:12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer verletzten 21-jährigen Pkw-Fahrerin, als diese von der Fahrbahn abkam. Die Fahrzeugführerin befuhr den Verbindungsweg an der Reper Höhe in Attendorn, zwischen der L697 und der K17, in Fahrtrichtung Attendorn. Im Bereich einer Linkskurve kam ihr ein anderer PKW entgegen. Vermutlich aus Schreck riss sie im Kurvenbereich das Lenkrad nach rechts herum und kam von der Fahrbahn ab. Erst nach ca. 10 Metern kam der Pkw auf der linken Seite liegend im Wald zum Stehen. Die Frontscheibe ihres Pkw musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr entfernt werden, um die Fahrerin befreien zu können. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt und zwecks ambulanter Behandlung ins Krankenhaus Olpe verbracht. Die Fahrbahn musste für eine Dauer von ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. Der Pkw wurde im Auftrag der Halterin abgeschleppt.

