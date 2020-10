Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Alkoholisierter Patient leistet Widerstand

Lüdenscheid (ots)

Ein betrunkener Patient in der Notaufnahme des Klinikums rief gestern die Polizei auf den Plan. Der aggressive Schalksmühler (57) verweigerte jede Behandlung. Als die Polizisten eintrafen, schlug er direkt unvermittelt nach einem Beamten und beleidigte ihn als "Arsch". Mehrere ignorierte Platzverweise später ging es im Streifenwagen in die Zelle. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Polizisten als "Arschlöcher", machte Spuckgeräusche, hauchte die Beamten an und gab an, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein und die Polizisten nun anstecken zu wollen. Er verblieb den Rest der Nacht im Gewahrsam der Polizei und muss sich nun u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

