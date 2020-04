Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Hecke in Brand gesetzt

Worms (ots)

Ein Anwohner des Inselwegs in Worms-Pfeddersheim wollte am gestrigen Donnerstag, gegen 13:00 Uhr, Unkraut in seinem Garten entfernen. Hierzu nutzte er ein sogenanntes Abflammgerät, um den ungeliebten Bewuchs umweltschonend zu entfernen. Hierbei schlugen die Flammen auf die Hecke des Nachbargrundstücks über und setzten diese in Brand. Durch das entstehende Feuer wurde die Hecke auf einer Länge von etwa 4 Metern in Mitleidenschaft gezogen und konnte letztlich durch die alarmierte Feuerwehr wieder gelöscht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 150 Euro.

