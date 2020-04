Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Falsche Polizeibeamte kontaktieren mind. 10 Personen

Worms (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 15.04.2020, erhalten zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr mindestens zehn Seniorinnen und Senioren Anrufe von so genannten "Falschen Polizeibeamten". Hierbei wurden durch die bisher unbekannten Täter, unter Verwendung verschiedener Namen und Legenden zumeist Anwohner der Wormser Innenstadt mit "älter" anmutenden Vornamen kontaktiert. Gesprächsinhalt war zumeist die Meldung, dass es in der Nachbarschaft zur Festnahme von Einbrechern durch die Polizei gekommen sei. Bei den festgenommenen Personen sei eine Notiz mit dem Hinweis auf Wertgegenstände in der Wohnung der Kontaktierten aufgefunden worden.

Viele der Angerufenen kannten die Masche bereits. Von diesen wurde das Gespräch selbstständig abgebrochen. In keinem der genannten Fälle kam es zu einem Schaden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Trickbetrug am Telefon ist ein Phänomen von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion, einer zu erwartenden Dienstleistung oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer, versuchen sich die Täter Geldwerte anzueignen.

Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Daher rät Ihnen die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Worms.

