Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reinigungswagen gestohlen und 32-Jährigen angegriffen

Stuttgart/Plochingen (ots)

Drei junge Männer im Alter von 20, 20 und 18 Jahren haben am Mittwochabend (27.05.2020) einen 32-Jährigen am Plochinger Bahnhof erheblich verletzt, nachdem sie zuvor einen Reinigungswagen am Stuttgarter Hauptbahnhof entwendet hatten. Die tatverdächtigen Heranwachsenden hatten zunächst gegen 20:00 Uhr einen unbeaufsichtigten Reinigungswagen auf dem Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs entwendet und waren daraufhin mit diesem in eine S-Bahn der Linie S1 gestiegen. Nach dem Ausstieg in Plochingen wurden sie offenbar in der Bahnhofsunterführung auf das Mitführen des Putzwagens von einem 32-Jährigen angesprochen. Die aggressiven Männer sollen sodann mehrfach mit Faustschlägen und Tritten, teils gemeinschaftlich, auf den später am Boden liegenden eingewirkt haben. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger flüchtete anschließend in Richtung der Eisenbahnstraße, konnte allerdings durch eine Streife der Landespolizei im Rahmen der Nahbereichsfahndung vorläufig festgenommen werden. Seine zwei Begleiter trafen die Beamten noch am Tatort an. Der geschädigte 32-Jährige wurde im Anschluss durch alarmierte Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er erlitt durch den Vorfall eine Nasenbeinfraktur, sowie Platzwunden und Hämatome. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bitte Zeugen sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

