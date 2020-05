Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Randaliert und Scheibe eingeschlagen

Tübingen (ots)

Ein 26-Jähriger hat in der Nacht von Montag auf Dienstag (26.05.2020) gegen 01:15 Uhr die Schaufensterscheibe eines Blumenladens im Tübinger Hauptbahnhof zerstört. Nach derzeitigem Kenntnisstand fiel der junge Mann zunächst bei einem Hotel in der Altstadt auf, wo er offenbar Tische umwarf, ohne dass hierbei ein Schaden entstand. Anschließend soll er sich in die Bahnhofshalle begeben und die Schaufensterscheibe eines Blumenladens eingeschlagen haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden von circa 300,- Euro. Eine von Zeugen alarmierte Streife der Landespolizei nahm den aggressiven 26-Jährigen noch im Stadtgebiet vorläufig fest. In der Folge musste der mit fast zwei Promille alkoholisierte Mann die verbleibende Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell