Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Gesuchten Dresdener in Braunschweig verhaftet

Hannover (ots)

Gestern haben Bundespolizisten einen gesuchten Straftäter (37) aus Dresden im Hauptbahnhof Braunschweig verhaftet.

Der Mann fiel den Beamten in der Nacht im Hauptbahnhof auf. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 37-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen ihn lagen zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Diebstahls und Leistungserschleichung vor. Die Geldstrafe in Höhe von 472 Euro konnte der nicht aufbringen. Ersatzweise sitzt er nun für 25 Tage in der Justizvollzugsanstalt Rennelberg.

