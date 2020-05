Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Falsche Fahrkartenprüfer

Metzingen/Reutlingen (ots)

Mehrere Unbekannte stehen im Verdacht, sich am gestrigen Sonntagabend (24.05.2020) gegen 19:00 Uhr in einer Regionalbahn zwischen Metzingen und Reutlingen als Fahrkartenkontrolleure ausgegeben zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die mutmaßlichen Täter zunächst in Metzingen in einer Kleingruppe von etwa drei Personen in den Zug eingestiegen sein und gaben sich in der Folge offenbar als Fahrkartenprüfer aus. In gebrochenem Deutsch sollen sie daraufhin einen Fahrschein gefordert oder im Gegenzug Geld verlangt haben. Als eine aufmerksame Reisende die Polizei rufen wollte, ließen die Männer zunächst von ihrem Vorhaben ab, verfolgten die Frau allerdings noch kurzfristig nach dem Ausstieg am Bahnhof Reutlingen. Die junge Frau erschien am Folgetag zur Erstattung einer Strafanzeige auf dem Bundespolizeirevier Tübingen und schilderte den Vorfall. Drei der mutmaßlichen Täter werden als etwa 20-30 Jahre alt, circa 170 bis 175 cm groß, mit normaler Statur und arabischen Erscheinungsbild beschrieben. Einer der Männer hatte schwarze, kurze bis mittellange Haare und soll eine Jeanshose, ein Sweatshirt und einen Rucksack getragen haben. Ein Weiterer soll zur Tatzeit mit schwarzer Oberbekleidung, einer Jeanshose und einer Tragetasche mit Camouflage-Muster bekleidet gewesen sein. Die Unbekannten sprachen offenbar alle nur gebrochen Deutsch und trugen zudem keinen Mund-Nasen-Schutz. Die Bundespolizei hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen. Zeugen oder Betroffene, die Hinweise zu diesem oder ähnlichen Vorfällen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell