Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßlicher Handydieb festgenommen

Stuttgart (ots)

Bundespolizisten haben am gestrigen Dienstag (26.05.2020) gegen 16:00 Uhr einen 32-Jährigen in einem Intercity von Frankfurt nach Stuttgart festgenommen, der im Verdacht steht während der Fahrt das Mobiltelefon einer 23-Jährigen entwendet zu haben. Die Reisende hatte zunächst auf der Fahrt Richtung Stuttgart die Zugtoilette aufgesucht. Als sie kurz darauf zu ihrem Sitzplatz zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon aus ihrem abgestellten Rucksack entwendet worden war. Die 23-Jährige wandte sich daraufhin an den Zugbegleiter des Fernverkehrszuges, der das Telefon im Wert von etwa 280 Euro kurze Zeit später in Toilettenpapier eingewickelt in einem Mülleimer des Zuges auffand. Der aufmerksame Mitarbeiter der Deutschen Bahn hatte offenbar zuvor beobachtet, wie der spätere 32-jährige Tatverdächtige ein Smartphone in den besagten Mülleimer gelegt hatte. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den algerischen Staatsangehörigen nach Ankunft des Zuges in Stuttgart vorläufig fest. Auf der Dienststelle fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen zudem mehrere Guthabenkarten in Gesamtwert von etwa 1200 Euro auf und stellten diese als Beweismittel sicher. Das ursprüngliche Diebesgut konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder an die Eigentümerin ausgehändigt werden. Der im Rhein-Neckar-Kreis wohnhafte Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen. Zudem werden weitere Ermittlungen zur Herkunft der Guthabenkarten geführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Pressestelle

Sebastian Maus

Telefon: 0711 / 55049 - 109

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell