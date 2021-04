Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bild-Infos

Download

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag (4. April) gegen 19.45 Uhr auf der Straße "In der Stesse" in Attendorn ist ein 31-Jähriger verletzt worden. Zunächst befuhr eine 21-Jährige die Straße aus Richtung Ruterbusch kommend. Nach eigenen Angaben wollte sie einem Tier ausweichen und verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte gegen einen in Gegenrichtung stehenden Pkw einer 34-Jährigen, die zuvor zur Seite gefahren war, und ein Verkehrszeichen. Der 31-jährige Mitfahrer der 34-Jährigen wurde verletzt. Es entstanden ein Sachschaden an den Pkw im vierstelligen Eurobereich sowie ein Sachschaden an dem Verkehrszeichen im dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell