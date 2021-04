Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht in Drolshagen gesucht

Bild-Infos

Download

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag (8. April) hat sich gegen 17.15 Uhr auf der K 15 eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Zunächst befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Drolshagen kommend in Richtung Germinghausen. Er gab an, dass ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein weißer Pkw entgegenkam, der mittig bzw. auf seiner Seite der Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er daher mit seinem Wagen auf den unbefestigten Randstreifen nach rechts aus. Dort kollidierte er mit einem Leitpfosten. Nach eigenen Angaben hielt der unbekannte Pkw-Fahrer kurz an, setzte dann aber seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Zeugenangaben um einen weißen Ford Kuga mit Olper Kennzeichen ("OE") handeln. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich an dem Fahrzeug sowie Sachschaden an dem Leitpfosten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell