Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 25. Juni 2021, gegen 08.40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Josefstraße und der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Steinfeld beabsichtigte von der Josefstraße nach rechts in die Brinkstraße abzubiegen. Hierbei hielt die 41-Jährige zunächst im Einmündungsbereich an. Beim Abbiegen übersah sie einen 29-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne. Dieser befuhr den Geh- und Radweg der Brinkstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei diesem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 2650 Euro geschätzt.

