POL-UL: (UL) Merklingen - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Sonntag bei Merklingen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr die 91-Jährige in der Nellinger Straße. Am Ortsausgang bog sie nach rechts in Richtung Nellingen ab. Dabei übersah die Fahrerin des Audi den von links kommenden Mercedes Fahrer. Der hatte Vorfahrt. Einen Zusammenstoß konnte der 59-Jährige nicht mehr verhindern. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

