Zwei verletzte Personen sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag in Ulm.

Gegen 12 Uhr fuhr die 52-Jährige Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein. Eine 19-Jährige kam vom Berliner Ring und fuhr mit ihrem Audi an der grünen Ampel in die Blaubeurer Straße ein. Die 52-Jährige hatte rot. Dennoch fuhr sie über die rote Ampel im Kreuzungsbereich stießen der Audi und VW zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin leicht, die 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Beide Frauen kamen in Krankenhäuser. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

